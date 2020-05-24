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مرأة

بـ 3 مكونات.. قدمي أيس كريم المانجو في العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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ريهام قدري
لا يوجد شيء مثل ضرب الصيف بمغرفة الآيس كريم التي تتحسن فقط عندما تكون النكهة مانجو، ومع إغلاق معظم الأسواق نقدم وصفة سهلة لمساعدتك على الاستمتاع بها وأنت مستريح في منزلك. أيضا ، هذا رائع أيضًا للنباتيين لأنه لا يحتوي على البيض.

مكونات

2 حبة مانجو مقطعة
1 كوب كريمة طازجة
1/2 كوب حليب مكثف
لون طعام أصفر (اختياري)
خلاصة المانجو (اختياري)
استمتع بموس المانجو المكون من ثلاثة مكونات هذا الصيف ؛ ها هي الوصفة


خطوات

* ابدأ بخلط 2 حبة مانجو مقطعة. تأكد من أنه يحتوي على قوام سميك من هريس.

* بعد ذلك ، خذ وعاء زجاجي كبير تم تركه ليبرد. أضف كوبًا من الكريمة الطازجة إلى الوعاء البارد. اخفقي الكريمة حتى تتشكل قمم ناعمة لمدة 10 دقائق جيدة.

* بمجرد الانتهاء ، أضف 1/2 كوب من الحليب المكثف إلى الكريمة المخفوقة وخفقه مرة أخرى حتى تمتزج تمامًا.

* أضف مهروس المانجو إلى الخليط واخفقيه مرة أخرى ، يمكنك أيضًا إضافة القليل من لون الطعام الأصفر وملعقة صغيرة من خلاصة المانجو إلى الخليط إذا أردت.

* أضف قطع المانجو المفرومة إلى الخليط وصبها في وعاء محكم.

* احتفظ به في الفريزر طوال الليل أو على الأقل لمدة ثماني ساعات. قم بإزالة لوح السيلوفان الذي قد غطته به واغمس مغرفة الآيس كريم في الماء الدافئ لإخراج المجرفة بسهولة.

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