بـ 3 مكونات.. قدمي أيس كريم المانجو في العيد





خطوات





* ابدأ بخلط 2 حبة مانجو مقطعة. تأكد من أنه يحتوي على قوام سميك من هريس.





* بعد ذلك ، خذ وعاء زجاجي كبير تم تركه ليبرد. أضف كوبًا من الكريمة الطازجة إلى الوعاء البارد. اخفقي الكريمة حتى تتشكل قمم ناعمة لمدة 10 دقائق جيدة.





* بمجرد الانتهاء ، أضف 1/2 كوب من الحليب المكثف إلى الكريمة المخفوقة وخفقه مرة أخرى حتى تمتزج تمامًا.





* أضف مهروس المانجو إلى الخليط واخفقيه مرة أخرى ، يمكنك أيضًا إضافة القليل من لون الطعام الأصفر وملعقة صغيرة من خلاصة المانجو إلى الخليط إذا أردت.





* أضف قطع المانجو المفرومة إلى الخليط وصبها في وعاء محكم.





* احتفظ به في الفريزر طوال الليل أو على الأقل لمدة ثماني ساعات. قم بإزالة لوح السيلوفان الذي قد غطته به واغمس مغرفة الآيس كريم في الماء الدافئ لإخراج المجرفة بسهولة.