زي المحلات.. طريقة عمل عصير آيس كريم بالكاجو





إليكي طريقة عمل مشروب أيس كريم بالكاجو .. يمكنك استغلال أيام العيد وتقديم مشروبات طبيعية مختلفة وسهلة التحضير، ومنها مشروب أيس كريم بالكاجو الشهير بالمطاعم ومحتلا العصائر .....





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مكونات عصير أيس كريم بالكاجو :





علبة ايس كريم شيكولاتة و فانيليا

حفنة من الكاجو

ملعقة عسل ابيض

كوب حليب





طريقة عمل عصير ايس كريم بالكاجو :

في الخلاط ضعي الحليب مع ملعقتين من الايس كريم شيكولاتة وفانيليا

ضيفي حفنة من الكاجو وملعقة عسل ابيض

اضربي المكونات معًا حتى تتجانس ويتم فرم الكاجو

اذا رغبتي في تفتيت الكاجو فقط ليصب قطع صغيرة مع العصير، قومي بخفقه مرة واحدة فقط .