طريقة عمل كب كيك للشيف أميرة شنب

نقدم لكم طريقة عمل الكب كيك من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير الكب كيك:
1 كوب زبدة درجة حرارة الغرفة
1 ونصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ثلاثة أرباع كوب سكر
2 بيضة
نصف كوب لبن نكهة الفانيليا
1 ملعقة صغيرة فانيليا سايلة
4 ملعقة كبيرة كاكاو خام
ربع كوب عصير برتقال
1 ملعقة كبيرة بشر برتقال
ربع كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
للتقديم
كريمة مخفوقة – كاكاو بودرة – سكر بودرة – بشر شيكولاتة
طريقة تحضير الكب كيك:
* اخلطي السكر مع الزبدة فى العجان حتى يصبح القوام كريمى.
* اخلطى الدقيق مع كل المكونات الجافة.
* ضيفى البيض والفانيليا الى العجان ثم ضيفى الدقيق.
* ضيفى الدقيق تدريجيا واستمرى فى العجن جتى يمتزج الخليط جيدا.
* للحصول الى نكهة الشيكولاته يضاف الكاكاو الى الدقيق بحيث أن يكون مجمل كمية الدقيق والكاكاو 1 ونصف كوب.
* للحصول على الليمون او البرتقال يضاف البشر مع العصير مكان اللبن ويعجن الخليط.
* ارفعى الخليط فى قوالب الكب كيك ثم يخبز فى الرف المتوسط من الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
مقادير الكب كيك:
1 كوب زبدة درجة حرارة الغرفة
1 ونصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ثلاثة أرباع كوب سكر
2 بيضة
نصف كوب لبن نكهة الفانيليا
1 ملعقة صغيرة فانيليا سايلة
4 ملعقة كبيرة كاكاو خام
ربع كوب عصير برتقال
1 ملعقة كبيرة بشر برتقال
ربع كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
للتقديم
كريمة مخفوقة – كاكاو بودرة – سكر بودرة – بشر شيكولاتة
طريقة تحضير الكب كيك:
* اخلطي السكر مع الزبدة فى العجان حتى يصبح القوام كريمى.
* اخلطى الدقيق مع كل المكونات الجافة.
* ضيفى البيض والفانيليا الى العجان ثم ضيفى الدقيق.
* ضيفى الدقيق تدريجيا واستمرى فى العجن جتى يمتزج الخليط جيدا.
* للحصول الى نكهة الشيكولاته يضاف الكاكاو الى الدقيق بحيث أن يكون مجمل كمية الدقيق والكاكاو 1 ونصف كوب.
* للحصول على الليمون او البرتقال يضاف البشر مع العصير مكان اللبن ويعجن الخليط.
* ارفعى الخليط فى قوالب الكب كيك ثم يخبز فى الرف المتوسط من الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.