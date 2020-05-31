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مرأة

فطارك عندنا ومميز.. عجة بالبيض وسلطة يونانية

الأحد 31/مايو/2020 - 09:01 ص
سلطة يونانية
سلطة يونانية
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثيرين وبالأخص النساء لاختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ،إليك طريقة عمل عجة البيض والسلطة اليونانية المغذية، للشيف غادة التلى.


مقادير العجة بالبيض :

4 بيض

1 بندورة

1 فلفل اخضر

1 بصلة صغيرة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

طريقة تحضير عجة بالخضار :

1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا. 

2- نقطع الطماطم  والفلفل الاخضر والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم الى الخليط ونخلطهم جيدا. 

3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما. 

4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق الى ان يكتسب وجهها اللون الذهبي. 

5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم

طريقة عمل السلطة اليونانية: 

في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا. 

 اخلطي الخضراوات والزيتون في وعاء عميق

 قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة

 ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.

ثالثًا طريقة عمل بطاطس بالخضرة :

مكونات بطاطس بالخضرة:

3 ثمرات بطاطس
كوب من الخضرة المشكلة - بقدونس وكزبرة وشبت
ملعقة زيت 
ملح وفلفل أسود


اسلقي البطاطس واهرسيها 
أضيفي لها كوب الخضرة الطازجة المقطعة ناعمًا
أضيفي لها الزيت والملح والفلفل
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