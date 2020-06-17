محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بحي شرق

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.









وتابع محافظ القليوبية الأعمال الجاري تنفيذها ويرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد للمحافظه والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.





ووجه الهجان بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات الحفر والتوسعه بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.





ثم توجه المحافظ الي شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمه لمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامه وإزالة الاشغالات والباعة الجائلين وذلك لاعادة الانضباط ويرافقه الدكتور عثمان رئيس حي غرب شبرا الخيمة.





كما اصدر الهجان تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مرورية مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.