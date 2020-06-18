تعد التجاعيد من أكثر المشاكل التى تهدد جمال المرأة وترهق بشرتها ويساعد ماسك فيتامين E والصبار على ترطيب البشرة كبير مما يساعد على منع التجاعيد بل وعلاجها أيضا ،كما أنه فعال في تحسين مرونة الجلد مما يكسب الوجه مزيدًا من النضارة.
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قدّم موقع "boldsky" طريقة استخدام وعمل ماسك فيتامين E لترطيب البشرة ومنع التجاعيد وعلاجها وظهور النضارة بها.
مكونات ماسك فيتامين E للترطيب
2 كبسولة فيتامين E
ملعقة صغيرة جل صبار
طريقة اسخدام وعمل ماسك فيتامين E
- قومى بإخراج زيت فيتامين E من الكبسولات وأضيفيه لجل الصبار وقلبي جيدا.
-ضعى الماسك المنطقة المصابة أو الوجه بالكامل مع التدليك بشكل لطيف ثم اتركيه لمدة ساعة واغسلي الوجه بالماء الفاتر العلاج .