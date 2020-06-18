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محافظات

لتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين.. نشر أرقام المسؤولين بمجلس مدينة كفر شكر على مواقع التواصل

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بنشر أرقام المسؤولين عن المركز والوحدات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إن نشر أرقام هواتف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى على الصفحة الرسمية للمدينة على فيس بوك يأتى بهدف تواصل المواطنين والأهالى مع المسئوولين وعرض الشكاوى.

وأكد رئيس المدينة أن هدفنا هو خدمة المواطنين والعمل على راحتهم وحل مشاكلهم من خلال التواصل في أى وقت طبقا للقانون والإمكانات المتاحة.

وتتضمنت أرقام هواتف المسؤولين بمجلس مدينة كفر شكر والوحدات المحلية كالتالى: مصلحي هدايا نائب المركز والمشرف على متابعة أعمال  المدينة ت 01004254866 ومحمد غنيم نائب المركز، والمشرف على متابعة أعمال الوحدات القروية ت 01149511998.

وإيهاب محمد، رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ت 01015520048 وعماد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية ت 01007405571 ومحمد مشرف، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بأسنيت ت 01024182932 ووائل رشدي، رئيس الوحدة المحلية بالبقاشين ت 01093374526 ورضا عطية، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا ت 01063039818.
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