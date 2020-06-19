الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

قال مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنه إبتدءًا من يوم السبت ستبدأ مبادرة الرئيس 100مليون صحة بمتابعة ذوي الأمراض المزمنة.





وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى:" يجب على أصحاب الامراض المزمنة التوجة للمستشفي لمتابعة حالاتهم فى حالة الإصابة بفيروس كورونا، لن موقفهم الصحي اصعب من الشخص العادي الذي لايعاني من امراض مزمنة".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، والمذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن المعدلات بدأت في الانخفاض، لافتا إلى أن الإصابات تسير وفقًا للتوقعات.





ونوه رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا توقعات الوزارة فى محلها وتكاد تكون متقاربة فى الأرقام.





وأكمل:" تلاحظ على الايام الماضية زيادة فى نسبة الوفيات وبمراجعة الحالات تبين أنها بسبب الأمراض المزمنة".



