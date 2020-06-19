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آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:21 ص
مصابي كورونا بدون
مصابي كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة عن نتيجة جديدة لـ فيروس كورونا المستجد، وهي أن المصابين التي لا تظهر عليهم أعراض نهائيا سوف يكتسبون مناعة ضعيفة بعد الشفاء منه مقارنة بالذين يصابون بالفيروس مع ظهور أعراض شديدة.

وقال الباحثون أن النتائج انقسمت إلى 3 أنواع مصابين بـ فيروس كورونا المستجد، وهم من تظهر عليه أعراض شديدة، ومصابون تظهر عليهم علامات طفيفة، واشخاص لا تظهر عليها أي أعراض.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية وجدت أن الكثير يعتقد أن المصاب يتعرض لأعراض شديدة فقط لأن تلك الفئة هي التي تحتاج إلى المستشفى والتحاليل عدة مرات، أما الآخرين لا يتم الإعلان عنهم.

كما أجرى الباحثون تجربة بسيطة على الأشخاص لمعرفة نسبة من يظهر عليهم الأعراض الشديدة مقارنة بمن لا يظهر عليهم الأعراض، ووجدوا أن الأعداد متساوية في مدينة تشونغبنغ.

وكانت نتيجة التجربة أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض لديهم مناعة وأجسام مضادة بنسبة 62% وأكثر، أما الأشخاص الذين عانوا من الفيروس بأعراض شديدة لديهم أجسام مضادة بنسبة 78% وأكثر، وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم تظهر لديهم أعراض فلديهم أستجابة مناعية ضعيفة.

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واشارت الأبحاث أن ليس كل مصابي فيروس كورونا لديهم الحصانه ضد الإصابة بالمرض مرة أخرى.

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