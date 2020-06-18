بنسبة 50%.. المتعافون من كورونا يفقدون مناعة الفيروس بعد 6 أشهر

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانيا، قام باحثون من جامعة أمستردام ، باختبار 10 متطوعين لسنوات طويلة ، وأخضعوهم للاختبار كل أربعة أشهر خاصة مع المشاكل الموسمية مثل البرد والأنفلونزا.

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ووجد الباحثون أن أولئك الذين أصيبوا بالسلالات - من نفس العائلة مثل السارس - CoV - 2 ، النوع الذي يسبب Covid-19 - "لديهم فترة قصيرة مثيرة للقلق من الحصانة الوقائية.

وانخفضت مستويات الأجسام المضادة، المواد التي يخزنها الجهاز المناعي للسماح للجسم بمحاربة الفيروسات مستقبلًا، بنسبة 50 في المائة بعد نصف عام واختفت تمامًا بعد أربع سنوات.