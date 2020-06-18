مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

في مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا التاجي ، أكدت دراسة علمية حديثة أن الفيروس له قدرة على صنع 10 ملايين نسخة منه في الأنف خلال 4 أيام.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، فالأنف تحتوي على مستقبلات كثيرة يستهدفها فيروس كورونا بشكل أكبر من الرئة أو الحلق ويستطيع أن يطور نفسه بشكل أسرع داخل الأنف .





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وحذر الباحثون من جامعة نورث كارولاينا من ارتداء الكمامات بشكل خاطئ، مشددين على ضرورة تغطية الأنف بشكل صحيح للوقاية من فيروس كورونا .



