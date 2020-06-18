مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

في مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا التاجي، أكدت دراسة علمية حديثة أن الفيروس له قدرة على صنع 10 ملايين نسخة منه في الأنف خلال 4 أيام.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، فالأنف تحتوي على مستقبلات كثيرة يستهدفها فيروس كورونا بشكل أكبر من الرئة أو الحلق ويستطيع أن يطور نفسه بشكل أسرع داخل الأنف .
اقرأ أيضا
وحذر الباحثون من جامعة نورث كارولاينا من ارتداء الكمامات بشكل خاطئ، مشددين على ضرورة تغطية الأنف بشكل صحيح للوقاية من فيروس كورونا .
وأوضحت نتائج الدراسة أن فيروس كورونا يستقر في أنسجة الأنف وينتقل عبر الجهاز التنفسي، ويصنع نسخ هائلة منه في الحلق ، ثم ينتقل للرئة، وأكد الباحثون أن الأنف تعتبر أفضل مكان بالنسبة لفيروس كورونا للتكاثر.