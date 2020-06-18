AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:29 م
كورونا
كورونا
Advertisements
رشا عوني
في مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا التاجي، أكدت دراسة علمية حديثة أن الفيروس له قدرة على صنع 10 ملايين نسخة منه في الأنف خلال 4 أيام.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، فالأنف تحتوي على مستقبلات كثيرة يستهدفها فيروس كورونا بشكل أكبر من الرئة أو الحلق ويستطيع أن يطور نفسه بشكل أسرع داخل الأنف . 

اقرأ أيضا


وحذر الباحثون من جامعة نورث كارولاينا من ارتداء الكمامات بشكل خاطئ، مشددين على ضرورة تغطية الأنف بشكل صحيح للوقاية من فيروس كورونا . 

وأوضحت نتائج الدراسة أن فيروس كورونا يستقر في أنسجة الأنف وينتقل عبر الجهاز التنفسي، ويصنع نسخ هائلة منه في الحلق ، ثم ينتقل للرئة، وأكد الباحثون أن الأنف تعتبر أفضل مكان بالنسبة لفيروس كورونا للتكاثر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة علاقة السمنة بفيروس كورونا

3 دراسات مهمة عن كورونا.. مضادات الشيخوخة تحمي كبار السن من الموت.. 5 أعراض جلدية جديدة لـ الفيروس.. والسمنة تزيد خطر الوفاة بـ كوفيد 19

صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟

بحث جديد..الهواء النقي وأشعة الشمس تقلل الإصابة بكورونا

بنسبة 95%.. المتعافون من كورونا ينتجون أجساما مضادة للفيروس في 21 يوما

فرنسا تسجل ارتفاعا حادا في عدد وفيات كورونا اليوم

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز: 6 كلمات من يقولها يدخل الجنة وإن زنا أو سرق بشرط

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

3 ملايين شهريا تمنع كينو من اللعب لـ الزمالك

الحكومة مقتنعة بالتعديل.. النواب: حسم مناقشة قانون الإيجار القديم الشهر المقبل

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأن الأزمة لم تحدث.. آيسلندا تطوي صفحة وباء كورونا

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم

كوب قبل النوم.. مشروب يخلصك من الكرش ويرفع المناعة