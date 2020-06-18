غنية بفيتامين C وD وB.. أفضل 5 أكلات لتقوية المناعة

أصبح أمر تقوية المناعة، يشغل بال الجميع على مستوى العالم بعد تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد والذي يحتاج إلى مناعة قوية تتصدى له وتواجه الفيروسات والعدوى بالجسم، فكلما كان جهاز المناعة قوي، كلما زادت فرص الشفاء من فيروس كورونا.





النظام الغذائى هو المسؤول الأول عن قوة جهازك المناعي، لذا يفضل خلال الفترة الحالية تناول أطعمة تقوي المناعة مع المزيد من الماء والعصائر الطازجة والمشروبات الدافئة.





بحسب نصائح موقع healthline إليك أهم أطعمة تقوي المناعة:





١- الزنجبيل: ويحتوي على مضادات الالتهاب والأكسدة.





٢- الثوم: ويحتوي على مضادات الفيروسات والجراثيم.





٣- المشروم: يحتوي على مضادات الالتهاب وغني بفيتامين B.





٤- الفلفل الأحمر: وهو يعادل البرتقال في نسبة احتوائه على فيتامين سي.



