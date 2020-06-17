بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة





سوء التغذية من أهم العوامل التي تتعلق بـ ضعف جهاز المناعة ، لكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تتسبب في ضعف جهاز المناعة بعيدة تمامًا عن التغذية والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بحسب موقع thehealthy إليك عادات تدمر المناعة عليك تجنبها.





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1- قلة النوم والسهر من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الجسم ، ولها تأثير سلبي مباشر على الصحة وأهمها المناعة.





2- الضغط العصبي والتوتر، وهو يتسبب في رفع مستوى الكورتيزول في الجسم مما يؤدي إلى زيادة البروستاغلاندين مما يدمر المناعة.





3- السمنة والوزن الزائد من أكثر المشاكل التي قد يواجها الإنسان ، لأنها تؤثر على كفاءة أعضاء الجسم بالكامل ، وتزيد التهابات الجسم مما يضعف المناعة





4- الإفراط في استخدام المسكنات و المضادات الحيوية له تأثير مباشر على ضعف جهاز المناعة





5- قلة شرب الماء من المشكلات المتعلقة بالمناعة ، فعدم شرب الماء الكافي يسبب الجفاف والتأثير على أعضاء الجسم ولا يجعلها تعمل بكفاءتها الكاملة .