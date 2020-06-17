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بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:32 ص
عادات تدمر المناعة
عادات تدمر المناعة
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رشا عوني
ضعف جهاز المناعة مشكلة يعاني منها العديد من الكبار والصغار، وتحتاج إجراء فحوصات وتحاليل لاكتشاف ما يحتاجه الجسم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد، الذي يحتاج مناعة قوية تستطيع التصدي لأي عدوى تهاجم الجسم، خاصة أن جهاز المناعة هي خط الدفاع الأول ضد أي مرض يتعرض له الإنسان. 

سوء التغذية من أهم العوامل التي تتعلق بـ ضعف جهاز المناعة ، لكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تتسبب في ضعف جهاز المناعة بعيدة تمامًا عن التغذية والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بحسب موقع thehealthy إليك عادات تدمر المناعة عليك تجنبها. 

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1- قلة النوم والسهر من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الجسم ، ولها تأثير سلبي مباشر على الصحة وأهمها المناعة. 

2- الضغط العصبي والتوتر، وهو يتسبب في رفع مستوى الكورتيزول في الجسم مما يؤدي إلى زيادة البروستاغلاندين مما يدمر المناعة. 

3- السمنة والوزن الزائد من أكثر المشاكل التي قد يواجها الإنسان ، لأنها تؤثر على كفاءة أعضاء الجسم بالكامل ، وتزيد التهابات الجسم مما يضعف المناعة 

4- الإفراط في استخدام المسكنات و المضادات الحيوية له تأثير مباشر على ضعف جهاز المناعة 

5- قلة شرب الماء من المشكلات المتعلقة بالمناعة ، فعدم شرب الماء الكافي يسبب الجفاف والتأثير على أعضاء الجسم ولا يجعلها تعمل بكفاءتها الكاملة . 
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