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مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:08 م
عصير الليمون بالجنزبيل
عصير الليمون بالجنزبيل
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رشا عوني
عصير الليمون من أقوى وأهم المشروبات التي يحتاجها الجسم خلال الفترة الحالية لتقوية المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا، خاصةً أن الليمون يحتوي على نسبة هائلة من فيتامين c المفيد في تعزيز جهاز المناعة. 

ويمكنك تناول عصير الليمون بطرق مختلفة، ولكي يستفيد الجسم أقصى استفادة منه يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى لعصير الليمون كي يصبح مشروب هائل لتقوية المناعة .

إليكِ طريقة عمل الليمون بالجنزبيل لتقوية المناعة :

المكونات :

4 ثمرات ليمون 
قطع زنجبيل 
عسل ابيض 
ماء 
نعناع طازج 

طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل : 

قطعي الليمون و ضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل 
ضيفي النعناع الطازج و 3اكواب من الماء 
اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم ضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى
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