مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

عصير الليمون من أقوى وأهم المشروبات التي يحتاجها الجسم خلال الفترة الحالية لتقوية المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا، خاصةً أن الليمون يحتوي على نسبة هائلة من فيتامين c المفيد في تعزيز جهاز المناعة.
ويمكنك تناول عصير الليمون بطرق مختلفة، ولكي يستفيد الجسم أقصى استفادة منه يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى لعصير الليمون كي يصبح مشروب هائل لتقوية المناعة .
إليكِ طريقة عمل الليمون بالجنزبيل لتقوية المناعة :
المكونات :
4 ثمرات ليمون
قطع زنجبيل
عسل ابيض
ماء
نعناع طازج
طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل :
قطعي الليمون و ضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل
ضيفي النعناع الطازج و 3اكواب من الماء
اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم ضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى