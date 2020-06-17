من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد حالات المصابة بالفيروس، تظهر على

ووفقًا لنصائح العديد من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون مساعدات ونصائح للمصابين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف الأطباء عن التحاليل التي يمكن لأي شخص إجرائها في حالة الشك بالإصابة بكورونا وهي

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- crp يكشف معدل الالتهابات بالجسم ،ترتفع نسبته في الجسم بمجرد التعرض أي التهاب، وهو أول تحليل يطلبه الطبيب لتشخيص حالة الإصابة بفيرورس كورونا مبدئيًا





- LDH - D DIMER - Ferritin ، وهي تحاليل خاصة بجهاز المناعة





AST و ALT وهي تحاليل خاصة بإنزيمات الكبد يطلبها الطبيب





- الآشعة المقطعية على الصدر ، وهي التي تكشف بصورة قاطعة حقيقة إصابة المريض من عدمه .