AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد حالات المصابة بالفيروس، تظهر على البعض أعراض كورونا، والتي تتشابه تمامًا مع أعراض البرد والأنفلونزا ، ومع إيجاد صعوبة في إجراء تحليل فيروس كورونا؛ يمكن معرفة حالة المريض من خلال بعض التحاليل السريعة التي تكشف بشكل مبدئي حالة المريض ومدى احتمالية إصابته بالفيروس . 

ووفقًا لنصائح العديد من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون مساعدات ونصائح للمصابين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف الأطباء عن التحاليل التي يمكن لأي شخص إجرائها في حالة الشك بالإصابة بكورونا وهي تحاليل خاصة تسمى مجموعة المناعة يتم إجراؤها في كافلة معامل التحاليل المختلفة وهي عبارة عن : 

اقرأ أيضًا
- cbc صورة دم كاملة 

-  crp يكشف معدل الالتهابات بالجسم ،ترتفع نسبته في الجسم بمجرد التعرض أي التهاب،  وهو أول تحليل يطلبه الطبيب لتشخيص حالة الإصابة بفيرورس كورونا مبدئيًا 

- LDH - D DIMER - Ferritin ، وهي تحاليل خاصة بجهاز المناعة

AST  و ALT وهي تحاليل خاصة بإنزيمات الكبد يطلبها الطبيب 

- الآشعة المقطعية على الصدر ، وهي التي تكشف بصورة قاطعة حقيقة إصابة المريض من عدمه . 
من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف رحلة نتائج تحاليل فيروس كورونا من إيجابي لـ سلبي.. كيف ومتى يحدث التحول؟..متى يتم تحليل الـ PCR وإرسال المصابين بكورونا لمستشفى العزل؟.. المعامل المركزية تجيب

بسبب "كورونا".. محامين الجيزة تتفق مع المعامل لتوفير تحاليل الفيروسات بمقر النقابة

لاكتشاف الإصابة بالفيروس القاتل في ثوان.. خاصية جديدة فى الصين بديلة لتحاليل كورونا

«الصحفيين» توقع بروتوكولا لإجراء تحاليل كورونا للأعضاء

خالد الغندور يمسح تحاليل كورونا بعد نشرها على الفيسبوك.. صور

تبدأ من 120 جنيها.. الزراعيين تتيج لأعضائها تحاليل الاشتباه بفيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

العزل المنزلي له شروط .. رئيس لجنة مكافحة كورونا يوضح كيفية حساب نسبة الوفيات بمصر .. فيديو

يحارب مشاكل الهضم.. 6 حيل خارقة لتطهير القولون من السموم

بعد غياب 30 يوما.. سعودي يروي قصة وفاة أسرته بالكامل

قصة لا تصدق .. سيدة تحمل في أحفادها بدلا من ابنتها

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

«سيارات السادات» من المرسيدس بنز لـ كاديلاك فليتوود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو

من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا

السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو