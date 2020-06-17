من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد حالات المصابة بالفيروس، تظهر على البعض أعراض كورونا، والتي تتشابه تمامًا مع أعراض البرد والأنفلونزا ، ومع إيجاد صعوبة في إجراء تحليل فيروس كورونا؛ يمكن معرفة حالة المريض من خلال بعض التحاليل السريعة التي تكشف بشكل مبدئي حالة المريض ومدى احتمالية إصابته بالفيروس .
ووفقًا لنصائح العديد من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون مساعدات ونصائح للمصابين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف الأطباء عن التحاليل التي يمكن لأي شخص إجرائها في حالة الشك بالإصابة بكورونا وهي تحاليل خاصة تسمى مجموعة المناعة يتم إجراؤها في كافلة معامل التحاليل المختلفة وهي عبارة عن :
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- cbc صورة دم كاملة
- crp يكشف معدل الالتهابات بالجسم ،ترتفع نسبته في الجسم بمجرد التعرض أي التهاب، وهو أول تحليل يطلبه الطبيب لتشخيص حالة الإصابة بفيرورس كورونا مبدئيًا
- LDH - D DIMER - Ferritin ، وهي تحاليل خاصة بجهاز المناعة
AST و ALT وهي تحاليل خاصة بإنزيمات الكبد يطلبها الطبيب
- الآشعة المقطعية على الصدر ، وهي التي تكشف بصورة قاطعة حقيقة إصابة المريض من عدمه .