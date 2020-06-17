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مرأة

بروتوكول علاج كورونا.. فوائد دواء اللاكتوفرين للمصابين بالفيروس.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:48 ص
لاكتوفيرين
لاكتوفيرين
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رشا عوني
كشف الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، فوائد دواء اللاكتوفرين المدرج ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة لمرضى فيروس كورونا التاجي ، والذي تم إدراج لقائمة الأدوية التي يتم استخدامها حاليا مع الحاملين للفيروس خلال الأيام الماضية . 

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دواء اللاكتوفرين موجود بكثرة في السوق المصرية، ومنه عشرات الأنواع وبدائله كثيرة .

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وعن مدى فعالية دواء اللاكتوفرين بالنسبة لمرضى كورونا ، كشف الدكتور باهر السعيد خصائص هذا الدواء وهي: 

1- يوقف نشاط فيروس كورونا في الجسم ويمنع ارتباط الفيروس بمستقبلاته 
- يقوي الجهاز المناعي بشكل قوي وسريع 
- يحتوي على مضادات أكسدة هائلة للوقاية من الأمراض
- مضاد للالتهاب مما يزيد المناعة
- يستخدم للوقاية من الأنيميا ويزيد امتصاص الحديد وبعض أنواعه مضاف له الحديد مما يحسن صورة الدم 
-مفيد في مشاكل الجهاز الهضمي حيث يزيد من البيكتريا النافعة ويقلل البيكتريا الضارة .
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