بروتوكول علاج كورونا.. فوائد دواء اللاكتوفرين للمصابين بالفيروس.. شاهد





وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دواء اللاكتوفرين موجود بكثرة في السوق المصرية، ومنه عشرات الأنواع وبدائله كثيرة .





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وعن مدى فعالية دواء اللاكتوفرين بالنسبة لمرضى كورونا ، كشف الدكتور باهر السعيد خصائص هذا الدواء وهي:





1- يوقف نشاط فيروس كورونا في الجسم ويمنع ارتباط الفيروس بمستقبلاته

- يقوي الجهاز المناعي بشكل قوي وسريع

- يحتوي على مضادات أكسدة هائلة للوقاية من الأمراض

- مضاد للالتهاب مما يزيد المناعة

- يستخدم للوقاية من الأنيميا ويزيد امتصاص الحديد وبعض أنواعه مضاف له الحديد مما يحسن صورة الدم