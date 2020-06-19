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بعد 5 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. ديزني لاند هونج كونج يفتح أبوابه مجددا.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:47 م
ديزني لاند بهونج
ديزني لاند بهونج كونج
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محمود محسن
أذاعت فضائية العربية لقطات ظهر من خلالها أعاد منتزه ديزني لاند في هونج كونج فتح أبوابه لمرتاديه للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر على الإغلاق. بسبب تفشي فيروس كورونا، واتخذت إجراءات احترازية كالسماح لعدد محدود من الزوار، والإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي.

وغلق المنتزه في نهاية شهر يناير الماضي، وهو ثاني منتزه لديزني لاند في العالم يعيد فتح أبوابه بعد استقبال الفرع في شنغهاي الزوار.

واصطف محبو ديزني لاند ضمن طوابير قبل إعادة الفتح بساعات، واستمتعوا بمشاهدة شخصيتي ميكي وميني ماوس في سيارة، وهما يلوحان للحشود المتلهفة لدخول المنتزه.

ونبهت الحكومة إلى إن قرارها بعودة الحياة لبعض القطاعات، خاصة الصناعية، لايعني تساهلًا في الاجراءات ، وإن الحكومة قد تشدد الإجراءات،  إذا ما عادت أرقام المصابين في الارتفاع مجددًا بشكل موسع.
 
وقالت الحكومة إنها اتبعت إجراءات احترازية عديدة، لعودة  مئات الآلاف من الطلاب في رياض الأطفال و الصف السادس  إلى مدارسهم  الآن.
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