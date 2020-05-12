ديزني لاند تعلن فتح أبوابها أمام الجمهور في هذا التوقيت

أعلنت منتزهات والت ديزني العالمية ، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال الحجوزات، بداية من 1 يوليو المقبل.





ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن الزوار يمكن أن يعدلوا هذه الحجوزات في حالة قررت ديزني فتح أبوابها قبل أو بعد هذا التاريخ.





وأضاف موقع المنتزهات أن ديزني ستبدأ أيضًا إعادة فتح مرحلي في 20 مايو، بينما تظل مناطق أخرى في منتجع والت ديزني العالمي مغلقة، بما في ذلك الحدائق الترفيهية وفنادق منتجعات ديزني.





وقررت السلطات الكندية عودة بعض الطلاب إلى مدارسهم مع اتباع الإجراءات الاحترازية، في بداية لعودة الكثيرين لحياتهم الطبيعية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





ونبهت الحكومة إلى إن قرارها بعودة الحياة لبعض القطاعات، خاصة الصناعية، لايعني تساهلًا في الاجراءات ، وإن الحكومة قد تشدد الإجراءات، إذا ما عادت أرقام المصابين في الارتفاع مجددًا بشكل موسع.

وقالت الحكومة إنها اتبعت إجراءات احترازية عديدة، لعودة مئات الآلاف من الطلاب في رياض الأطفال و الصف السادس إلى مدارسهم الآن.