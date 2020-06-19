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محذرا من التهاون بالإجراءات الوقائية.. أستاذ فيروسات: انخفاض إصابات كورونا لا يعني اقتراب نهاية الفيروس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق إنه على الرغم من وجود مؤشرات بضعف فيروس كورونا ،إلا أنه يعتبر فيروس "محير".

وأضاف الدكتور أحمد شاهين عبر مداخلة هاتفيةلـ إكسترا نيوز،أن فيروس كورونا يرتبط في الأصل بسلوكيات الشخص، واصفا إياه بأنه "فيروس يحترم من يحترمه",

وحذر أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق من التقصير من قبل المواطنين، في إتباع إجراءات السلامة، وإجراءات التباعد الإجتماعي.

وتابع "شاهين" أنه من المتوقع أن يكون الانخفاض في أعداد الإصابات الحالي، مجرد انخفاض مزيف، موضحا أن فيروس كورونا محير وغامض.

وأشار إلى أن انخفاض أعداد الإصابات خلال اليومين الماضيين ، لا يعني تراجع أو اقتراب نهاية فيروس كورونا، ولكنه يوحي بالاطمئنان والابتعاد عن ذروة تفشي المرض.
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