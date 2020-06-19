جمال حمزة يروي واقعة ضرب البرازيلي ريكاردو بـ "القلم" في الملعب .. فيديو

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق، تفاصيل واقعة ضرب اللاعب البرازيلي ريكاردو في عام 2008 بـ "القلم" على وجه.





وقال حمزة ، عبر "قناة أون تايم"، إن المشادة بدأت في أرض الملعب في مباراة غزل المحلة









وتابع: "كنا نخوض المباراة فى المحلة وأثناء المباراة و ريكاردو بجانبي فمررت الكرة إلى لاعب آخر ورأيته منفعلا لعدم تمرير الكرة له فاندهشت".





وواصل: "لم أعلم أنه كان ينفعل علي، فسألته هل تتحدث إلي أو تنفعل علي، فأجاب، نعم ، فصفعته على وجهه كما ظهر للجميع سواء فى المباراة أو التلفاز".





وقال: "المشادة استمرت حتى فى غرف خلع الملابس، وكل اللاعبين أبرحوه ضربا، وكان المدير الفني وقف بجوار ريكاردو وتم فرض عقوبة عليه وعليا.





واختتم نجم الزمالك السابق ، تصريحاته ، كان من الضروري صفع ريكاردو، واللاعب المحترم الكل يحبه ويحترمه، ولو تجاوزت، معلقا،" تاخد قلم " ولكن استمر معانا والموضوع انتهي فى الآخر انفعال ملعب.



