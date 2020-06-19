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رياضة

جمال حمزة يروي واقعة ضرب البرازيلي ريكاردو بـ "القلم" في الملعب .. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:31 م
جمال حمزه وريكاردو
جمال حمزه وريكاردو
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حسن العمدة
كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق، تفاصيل واقعة ضرب اللاعب البرازيلي ريكاردو في عام 2008 بـ "القلم" على وجه.

وقال حمزة ، عبر "قناة أون تايم"، إن المشادة بدأت في أرض الملعب في مباراة غزل المحلة.


وتابع: "كنا نخوض المباراة فى المحلة وأثناء المباراة وريكاردو بجانبي فمررت الكرة إلى لاعب آخر ورأيته منفعلا لعدم تمرير الكرة له فاندهشت".

وواصل: "لم أعلم أنه كان ينفعل علي، فسألته هل تتحدث إلي أو تنفعل علي، فأجاب، نعم ، فصفعته على وجهه كما ظهر للجميع سواء فى المباراة أو التلفاز".

وقال: "المشادة استمرت حتى فى غرف خلع الملابس، وكل اللاعبين أبرحوه ضربا، وكان المدير الفني وقف بجوار ريكاردو وتم فرض عقوبة عليه وعليا.

واختتم نجم الزمالك السابق ، تصريحاته ، كان من الضروري صفع ريكاردو، واللاعب المحترم الكل يحبه ويحترمه، ولو تجاوزت، معلقا،" تاخد قلم " ولكن استمر معانا والموضوع انتهي فى الآخر انفعال ملعب.

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