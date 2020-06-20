لتحقيق حلم الإنجاب.. تعرف على أبرز فحوصات الكشف عن تأخر الحمل.. وطرق علاج العقم عند الرجال

فحوصات الكشف عن تأخر الانجاب

بروتوكولات حديثة لعلاج مشكلة ضعف التبويض

طرق علاج العقم عند الرجال

، مثل : اللاتي يجرين عملية في المبيض، أو اللاتي يكبرن في السن، أو اللاتي تعانين من ضعف مخزون التبويض لسبب خلقي.

عباسي في منشور له عبر صفحته على فيسبوك،

أبرز فحوصات تأخر الانجاب للزوجين أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن 60% من الأزواج الطبيعيين لا يحدث معهم الحمل في أول 6 شهور من الزواج، بينما 30% يحدث معهم الحمل مع نهاية العام الأول من الزواج، ولكن 10% من الأزواج يحدث لديهم تأخر الحمل بعد انقضاء السنة الأولى، ولكن هذه النسب في حالة إقامة العلاقة الزوجية المتصلة.

وأضاف عاصم، أن مشكلة فقد النطاف التي يعاني منها بعض الرجال تتطلب أيضا اللجوء لإجراء عملية الحقن المجهري، وهي حالة طبية تشير إلى عدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي المقذوف لدى الرجل، وهي حالة يعاني منها حوالي 20% من الرجال المصابين بالعقم، مؤكدا أن فقد النطاف ينقسم عند الرجل إلى نوعين أساسيين وهما إما فقد النطاف

، أو فقد النطاف الإنسدادي، وفي الحالتين يتم إجراء عملية الحقن المجهري باستخراج عينة السائل المنوي من الخصية مباشرًة.