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لتحقيق حلم الإنجاب.. تعرف على أبرز فحوصات الكشف عن تأخر الحمل.. وطرق علاج العقم عند الرجال

السبت 20/يونيو/2020 - 08:01 ص
تأخر الإنجاب والعقم
تأخر الإنجاب والعقم
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آية التيجي
فحوصات الكشف عن تأخر الانجاب
بروتوكولات حديثة لعلاج مشكلة ضعف التبويض
طرق علاج العقم عند الرجال

تواجه النساء خلال فترة الحمل العديد من المشاكل، وقبل حدوث الحمل يمكن أن تواجه المرأة العديد من المشاكل لكي تحصل على فرصتها في الإنجاب وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز المشاكل التي يمكن ن تواجه السيدات قبل حدوث الحمل ، وبعد حدوث الحمل، وأبرز الفحوصات التي يمكن القيام بها للكشف عن مشاكل تأخر الإنجاب.

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وقال الدكتور عمرو عباسي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهرى بالمركز القومى للبحوث، أنه أصبح الآن هناك بروتوكولات حديثة لحالات تأخر الإنجاب التي تعاني من ضعف في مخزون التبويض، ويطلق على هذه البروتوكولات التنشيط المزدوج و التفجير المزدوج.

أبرز فحوصات تأخر الانجاب للزوجين

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن 60% من الأزواج الطبيعيين لا يحدث معهم الحمل في أول 6 شهور من الزواج، بينما 30% يحدث معهم الحمل مع نهاية العام الأول من الزواج، ولكن 10% من الأزواج يحدث لديهم تأخر الحمل بعد انقضاء السنة الأولى، ولكن هذه النسب في حالة إقامة العلاقة الزوجية المتصلة.

وأوضح عاصم، أن المرأة فوق عمر الـ35 عاما لا ينبغي لها أن تنتظر أكثر، بل يجب أن تبدأ المتابعة الطبية لحدوث الحمل بعد أول 6 شهور من الزواج دون انتظار لأنه كلما تقدم عمر المرأة كلما قلت فرص حدوث الحمل لديها، مشيرا إلى فحوصات تأخر الإنجاب التي تتمثل في أخذ التاريخ المرضي للزوجين من حيث إجرائها لعمليات سابقة ، سواء بالقرب من المبايض للزوجة أو بالقرب من الخصيتين للزوج، ومن ثم يتم إجراء الفحوصات اللازمة التي تنقسم إلى فحوصات هرمونية، وفحوصات أخرى بالسونار.

وأضاف عاصم، أن علاج تأخر الإنجاب يبدأ من التشخيص الصحيح الذي يتم من خلاله العلاج السليم، ولذلك فإن الفحوصات الطبية لا تقتصر على الزوجة فقط، ولكن لابد من إجرائها للزوج، كذلك حتى نكشف عن الخلل ومن ثم يتم علاجه، حيث يتم للزوج إجراء تحليل السائل المنوي لمعرفة عدد الحيوانات المنوية وحركتها وأشكالها، ويتم إجراء التحاليل الهرمونية للزوجة مثل هرمون الغدة النخامية المسؤول عن التبويض، وهرمون الحليب، وهرمون الغدة الدرقية، وهي التحاليل الرئيسية الواجب إجراؤها في اليوم الثالث من بدء الدورة الشهرية، ومن ثم يتم الفحص بالموجات فوق الصوتية لتشخيص الرحم والمبيضين.

بروتوكولات حديثة لعلاج مشكلة ضعف التبويض

وأضاف عباسي في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه البروتوكولات تستخدم في علاج السيدات اللاتي تعانين من ضعف مخزون التبويض، مثل : اللاتي يجرين عملية في المبيض، أو اللاتي يكبرن في السن، أو اللاتي تعانين من ضعف مخزون التبويض لسبب خلقي.

ولفت عباسي، إلى أنه يتم استخدام أساليب حديثة في الحقن المجهري لتحسين جودة البويضات وجني أكبر عدد منها لتزويد فرص الحمل قدر المستطاع بالنسبة لـ السيدات اللاتى عانين من تأخر الإنجاب.

طرق علاج العقم عند الرجال

أكد عاصم في علاج العقم عند الرجال، أن اللجوء لعملية الحقن المجهري لا يقتصر على مشاكل العقم لدى النساء فقط، بل يوصي بإجراء عملية الحقن المجهري عند وجود مشكلة تتعلق بالعقم لدى الرجل والمتمثلة في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو ضعف حركة الحيوانات المنوية، أو قلة جودة الحيوانات المنوية، أو افتقار الحيوانات المنوية إلى القدرة على اختراق البويضة، أو حتى معاناة الرجل من فقد النطاف.

وأضاف عاصم، أن مشكلة فقد النطاف التي يعاني منها بعض الرجال تتطلب أيضا اللجوء لإجراء عملية الحقن المجهري، وهي حالة طبية تشير إلى عدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي المقذوف لدى الرجل، وهي حالة يعاني منها حوالي 20% من الرجال المصابين بالعقم، مؤكدا أن فقد النطاف ينقسم عند الرجل إلى نوعين أساسيين وهما إما فقد النطاف الانسدادي، أو فقد النطاف الإنسدادي، وفي الحالتين يتم إجراء عملية الحقن المجهري باستخراج عينة السائل المنوي من الخصية مباشرًة.

وأوضح عاصم، أنه خلال عملية الحقن المجهري يتم توفير جميع السبل الطبية من أجل حدوث الإخصاب معمليا، حيث يتم تخفيف السائل الذي تتعلق فيه الحيوانات المنوية باستخدام مواد كيميائية معينة، بحيث يصبح بإمكان الحيوانات المنوية أن تتحرك بحرية أكبر، كما أنه يتم سحب الحيوان المنوي من الذيل عبر ماصة خاصة ليتم حقن رأسه لاحقًا في البويضة، ومن ثم يسهل اختراق البويضة وحدوث التلقيح .

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