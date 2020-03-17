مخاطر فيروس كورونا على الخصوبة والقدرة على الإنجاب عند الرجال

زعم تقرير تم نشره على موقع حكومة هوبي الصينية وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، يفيد بأن الرجال الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه قد يواجهون خطرًا على خصوبتهم.

وأنتج فريق مقره في مركز الطب التناسلي في مستشفى تونغجي في مدينة ووهان، مقر انتشار الفيروس بالصين تقريرًا يفيد بأنه من الممكن نظريًا لكورونا Covid-19 التأثير على مستقبل الإنجاب عند الرجال.





إذ يُعتقد أن الفيروس يصيب الخلايا البشرية بما يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) والذي يظهر بصورة كبيرة في الخصيتين مما يؤثر على تلفهما.

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جاء في التقرير النظري: "لا بد للأطباء الالتفات إلى خطر إصابة الخصية بالضرر في المرضى أثناء العلاج داخل المستشفيات وبعد المتابعة، وخصوصا التقييم والتدخل السريري المناسب للمرضى الصغار السريرية".

ومع ذلك لم يقم الفريق بإجراء دراسة عملية لتقييم خصوبة الذكور في المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي، ولا يوجد دليل يشير إلى وجود الفيروس في الخصيتين، علاوة على ذلك تم نشر المقالة في medRxiv وهو موقع ويب، حيث يشارك الباحثون البيانات التي لم تتم مراجعتها من قبل الزملاء من أجل الانخراط في مناقشة مع باحثين آخرين.

وفي حديثه مع نيوزويك أكد البروفيسور «ألان بيسي» الخبير الرائد في خصوبة الذكور في جامعة شيفيلد، أن التقرير عبارة عن ورقة "مناقشة" لم تتم مراجعتها من قبل المنظرين و"لم تثبت بالفحص العملي".

وأضاف: "إن الغرض من التقرير هو تنبيه المجتمع الطبي والعلمي إلى التأثير المحتمل لـ Covid-19 على الجهاز التناسلي الذكري"، في الوقت الحاضر.