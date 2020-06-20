قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر وهي: (الحي السابع – شارع ذاكر حسين – شارع ابو العتاهية – وندرلاند – اسكان عثمان – جزء من شارع عبد الله العربي – شارع عباس العقاد المنطقة الاولي – شارع مصطفي النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة ).





وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم السبت الموافق 20 -6-2020 وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم.





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وأضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك القطع يأتي نظرًا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مللي المتعارض مع قواعد كوبري مصطفي النحاس.





وطالبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.