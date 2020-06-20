20 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية



وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الابراج لمواليد ٢٠ يونيو



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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 20 يونيو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، لكن حساسيتك تجعل ردود أفعالك عنيفة أحيانا. أنت أيضا ترتبط بالأقارب وتهمك مصالحهم.. تبدو متزنا وتتصرف باتزان وتهتم بالنشاطات المفيدة.

نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.