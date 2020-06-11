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مرأة

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:30 ص
تعرف على اكثر ابراج
تعرف على اكثر ابراج الرجال خيانة .. هل انت منهم
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هاجر هانئ
الخيانة من الصفات السيئة التى من الممكن أن يتصف بها أى شخص، كما أن الخيانة تؤثر بالسلب سواء فى علاقاتك العاطفية أو علاقتك بالأصدقاء والمقربين.


وفى هذا السياق، كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد عن أكثر أبراج الرجال خيانة والتى تتمثل فى:


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- برج العقرب: لأنه لا يثق في أحد، لذا يلجأ للخيانة لمعرفه غريزة الشخص الذى أمامه.
- برج الأسد: لا يحب أن يكون معه سيدة واحدة يحب أن يتباهى بالكثير من السيدات.
- برج الجوزاء: المتناقض والذى يرى نفسه لا يصلح أن يعيش في حالة مزاجية واحدة وبذلك يلجأ لأكثر من واحدة تبعا للحالة المزاجية والنفسي.
- الميزان: يحب دائما أن يكون لديه فتاة تحبه والأخرى يحبها ويحلل ذلك لنفسه ولا يتراجع.
- برج الدلو: برج هوائي لا يحب التقيد ولا يتراجع ويشعر دائما أنه يعشق الحرية ولا يحب جو التقييد مهما كان.
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