الخيانة الزوجية.. أسباب تدفع الرجل إلى الرذيلة

تساءل الكثيرون عن الأسباب التي تدفع الناس لخيانة شخص يشاركهم الحياة.

وتتجه غالبية التفسيرات إلى أن الخيانة نابعة من شعور بعدم الرضا أو الإهمال في العلاقة الزوجية.





أكد الدكتور محمد رجب إستشارى العلاقات الزوجية، أن هناك أسبابا عديدة تدفع الرجل إلى الخيانة الزوجية لكنها فى النهاية ليست مبررا إطلاقا ليقوم الزوج بارتكابها.





لفت إستشارى العلاقات الزوجية إلى أن الخيانه فى كثير من الأحيان لا يكون للزوجة سبب مباشر لها فقد تكون تقوم بدورها على أكمل وجه.





