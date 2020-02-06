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مرأة

محظوظون جدا.. 4 ابراج الأكثر حظا فى 2020.. هل أنت منهم؟

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:17 ص
ابراج الأكثر حظا
ابراج الأكثر حظا فى 2020
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هاجر هانئ
الحظ من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من الأشخاص، وذلك لأن الحظ يلعب دورا كبيرا وهاما فى حياة البعض سواء على الجانب المادى أو العاطفى أو المهنى.

وأوضحت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الأبراج أكثر حظا فى 2020، وكان أبرزها..

- برج الجدي: يتمتع بحظ كبير على جميع الأصعدة في سنة 2020، رغم أنه من الأبراج التى لم يكن الحظ حليفا لها من 12 عاما، فلابد من تستغل الفرصة.

- برج الثور: سوف تنتقل إلى بيت جديد وتحصل على فرص عمل، بالإضافة إلى أنك ستحصل على الكثير من الأموال، فـ 2020 تعد سنة الانتقالات بالنسبة لك.

- برج السرطان عام  2020: تعد سنة الأموال والمشاريع والتجارة وحب النفس والذات والقرارات العائلية.

- برج العقرب: الأموال والثقة بنفسك وحب النفس والتمرد على ما يؤذيك، كل ذلك سوف يكون من حظك.
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