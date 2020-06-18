تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

جاذبية الرجل من أكثر الأشياء التي تجذب الأنظار إليه في الكثير من الأحيان، ولا تقتصر جاذبية الرجال على ملابسهم وإطلالاتهم التي يظهرون بها ولكن تمتد أيضا إلي شخصيته وصفاته وطريقة تعامله مع الآخرين.





ولأن الأبراج من أكثر الأشياء التي يهتم بها الكثير من الأشخاص كشفت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لـ"صدي البلد"، عن أكثر ابراج الرجال جاذبية وهي ..





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-برج الاسد ..فيتميز مواليد هذا البرج بسحر الكلام ومعرفه التناغم علي كل نغمه من الابراج الأخري كما يتسم أيضا بالراحة النفسيه التي تجذب الجنس الآخر إليه.





- برج الميزان..المعروف بأنه صاحب العيون الجذابه وسرعه سرقه قلب من يحب ومتزن جدا في كلامه و حديثه كما يعرف كيف يقنع الطرف الآخر بكلامه حتي اذا كان خطأ.





-برج القوس .. يعتبر من اكثر الابراج جاذبيه من خلال اناقته وكلامه وغروره وتعاليه بينه وبين نفسه كما انه يجبر الطرف الاخر أنه يتمني يحادثه.



