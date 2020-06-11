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مرأة

لمظهر جذاب.. 8 نصائح للرجال للحصول على إطلالة أنيقة

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:39 ص
8 نصائح للرجال للحصول
8 نصائح للرجال للحصول على إطلالة أنيقة
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هاجر هانئ
لا تقتصر الموضة والأناقة على السيدات فقط بينما يهتم بعض الرجال أيضا باتباع أحدث صيحات الموضة واختيار الملابس التى تزيد من أناقة الرجل لكى يتمتع بمظهر جذاب وأنيق.

فعند اختيار الملابس سواء كان الاستايل الخاص بك هو صيحات الملابس الرسمية  أو الكاجوال يجب اتباع بعض النصائح التالية حسبما كشف موقع helloworldmagazine..

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- عندما ترتدى القمصان يجب التأكد من  أن طول الأكمام مناسب ويغطي الذراعيين  بالكامل و عندما تثني ذراعك لن يكون فضفاضًا أو صغيرًا.
-يجب أن تكون ياقة القميص أو التى شيرت مظبوطة و لا تتحرك عند تحريك الرأس 
-يجب ربط ربطة العنق في المثلث بين جانبي الياقة ويتم تثبيتها في هذا الوضع.
-لا تشتري ملابس  و التصميمات بألوان لا تعجبك لمجرد أنها  موضة 
-اختار الألوان التي تناسب مع  لون بشرتك ولون الشعر ولون العيون.
-ارتداء بنطلون واحد فقط،  لابد من شراء  العديد ثلاثة أنواع على الأقل من البنطلونات التي تشمل القماش والجينز والكتان، كما يجب أن يكون لديك أيضًا أربعة ألوان أساسية بما في ذلك الأسود والأزرق الداكن والبني والرمادي.
- يصر بعض الرجال على ارتداء جاكيت  واحد خلال فصل الشتاء، فيفضل شراء الجواكيت طويلة وقصيرة واختر نوعين من السترات ، أحدهما للمطر والآخر مصنوع من القماش بالإضافة إلى جاكيت فريد آخر مصنوع من الجلد.
-العناية باختيار العطور و الروائح الجذابة 
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