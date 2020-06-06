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مرأة

للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك

السبت 06/يونيو/2020 - 12:31 م
للرجال فقط .. أحذر
للرجال فقط .. أحذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الرجال بالموضة ومتابعة احدث الصيحات على عكس ما يعتقد البعض، فالأناقة والحصول على إطلالة فخامة من الأشياء الضرورية لديهم لأنها تزيد من جاذبية الرجل، ولكن يقع بعض الرجال فى عدة أخطاء بسيطة عند ارتداء الملابس و مواكبة الموضة وتتسبب هذه الأخطاء في إفساد أناقة الرجال.

وفى هذا السياق كشف موقع Brightside مجموعة من الأخطاء الشائعة والمتكررة  بين الرجال التى قد  تفسد إطلالات و أناقة الرجل، وكان أبرزها....

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- وضع  نظارة الشمس على الرأس
- ارتداء حمالات مع حزام البنطلون في نفس الوقت 
- ارتداء حقيبة الظهر مع جاكيت كلاسيك "بليزر"
- ملء جيوب البنطلون بالأغراض مثل الموبايلات و النقود 
- الخروج بـ ساعة يد معطلة لا تعمل 
- استعمال ربطة عنق قصيرة 
- إغلاق الزر العلوي من القميص
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
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