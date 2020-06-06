للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك

يهتم كثير من الرجال بالموضة ومتابعة احدث الصيحات على عكس ما يعتقد البعض، فالأناقة والحصول على إطلالة فخامة من الأشياء الضرورية لديهم لأنها تزيد من جاذبية الرجل ، ولكن يقع بعض الرجال فى عدة أخطاء بسيطة عند ارتداء الملابس و مواكبة الموضة وتتسبب هذه الأخطاء في إفساد أناقة الرجال





وفى هذا السياق كشف موقع Brightside مجموعة من الأخطاء الشائعة والمتكررة بين الرجال التى قد تفسد إطلالات و أناقة الرجل، وكان أبرزها....





اقرأ إيضا..





- وضع نظارة الشمس على الرأس

- ارتداء حمالات مع حزام البنطلون في نفس الوقت

- ارتداء حقيبة الظهر مع جاكيت كلاسيك "بليزر"

- ملء جيوب البنطلون بالأغراض مثل الموبايلات و النقود

- الخروج بـ ساعة يد معطلة لا تعمل

- استعمال ربطة عنق قصيرة

- إغلاق الزر العلوي من القميص