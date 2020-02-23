توقف عنها فورًا.. الوجبات السريعة تسبب مشكلة جنسية للرجال

كشفت دراسة علمية حديثة، عن مخاطر جديدة لتناول الوجبات السريعة خاصة على الرجال، حيث أكدت الدراسة أن هناك علاقة بين تناول الرجال للوجبات الجاهزة والمأكولات السريعة وبين القدرة الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية.





وبحسب الدراسة التي نشرها newstalkzb، فأكد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون عادة حمية غربية مثل البيتزا والوجبات السريعة والحلويات والأطعمة المصنعة، يعانون من ضعف إنتاج الحيوانات المنوية مقارنة بغيرهم من الرجال الذين يتناولون نظاما غذائيا أكثر صحياً.

وأوضحت الدراسة أن تناول هذه الوجبات السريعة، تسبب انخفاضًا في مستويات هرمون التستوستيرون - وهو الهرمون اللازم لبناء عضلة الرجل وكتلة العظام وزيادة الدافع الجنسي له.





وتوصلت الدراسة إلى أن تناول الأطعمة البحرية والدواجن والمكسرات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات تعطي الجسم مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية بشكل جيد .