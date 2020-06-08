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مرأة

للرجال .. اعرف الفرق بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:00 ص
الفرق بين ماكينة
الفرق بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات
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هاجر هانئ
حلاقة شعر الذقن من أكثر الأشياء و الأمور  التى يهتم بها الرجال، فقد يخشي البعض من الذهاب إلى صالونات التجميل لكى يتخلص من شعر الذقن  خوفا من استخدام  الأدوات دون تعقيمها  و نقل الأمراض وعدم نظافة بعض الأماكن أيضا، مما يجعل بعض الرجال يدخلون فى حيرة الفرق بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات.

كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفروق الواضحة بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات، وكان أبرزها ...

تعمل الحلاقة بالماكينة الكهربائية على  تقطيع الشعر بعيدًا عن سطح الجلد فتكون الذقن أقل نعومة من تلك المحلوقة بالشفرة، كما أنه يفضل استعمال ماكينة الحلاقة الكهربائية في بعض الحالات مثل حب الشباب والثآليل وغرز الشعر في الجلد.

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تختلف الحلاقة بالماكينة الكهربائية عن الشفرة لكونها تتطلب أن يكون شعر الذقن جافا تماماُ لذا فأنا استعمال بعض السوائل الخاصة قبل الحلاقة بهدف إزالة العرق والزيوت من على سطح جلد الذقن يكون ضروريًا، لأن هذه السوائل القابضة للجلد تصلب الشعر تبرزه ليكون جاهزًا الحلاقة بالشفرة على عكس الحلاقة بالماكينة الكهربائية فإن الشعر يجب أن يكون ناعمًا مشبعًا بالماء كي تسهل إزالته بالشفرة بأقل إثارة ممكنة لجلد الذقن، لذلك من المفيد غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر قبل استعمال صابون أو معجون الحلاقة.

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