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نقدر التنمية فى بلادكم وعليكم تقدير الحياة لنا.. رسالة قوية من الرئيس السيسي للشعب الإثيوبي.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 05:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للشعب الإثيوبي حول سد النهضة قائلا : «تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سنوات وأكدت أننا نقدر التنمية في إثيوبيا ويجب ان تقدروا الحياة في مصر ووضعنا أساس لا ضرر ولا ضرار».

وأكد الرئيس السيسي خلال تفقدية للمنطقة الغربية العسكرية، أننا حريصون على التعامل في هذا الموضوع من خلال التفاهم والتفاوض لذلك تحركنا الى مجلس الامن واعطائه ملف سد النهضة للسير في المسار السياسي والدبلوماسي حتى نهايته.


وأوضح الرئيس السيسي أننا بحاجة إلى التحرك بقوة لإبراز امكانياتنا في دول عاقلة ورشيدة لتحقيق مصلحة لجميع، متابعا :  أرجو أن الرسالة تصل للشعب الاثيوبي والقيادة الاثيوبية اننا نحتاج التحرك بقوة للوصول لاتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول رشيدة تحقق المصلحة للجميع".

وأشار إلى أن  الشعب المصرى قلق من مسار مفاوضات سد النهضة مضيفا أنه خلال سنوات طويلة جدًا كنا حريصين من خلال التفاهم والتفاوض ومازلنا متحركين فى هذا الاتجاه.

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