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مرحلة اللجوء إلى مجلس الأمن.. وزير الخارجية يرد على التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة

السبت 20/يونيو/2020 - 02:43 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن الأوراق المصرية للرد على التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنه في هذه المرحلة اللجوء إلى مجلس الأمن والموقف الذي اتخذه مع المداولات التي ستجرى .

وقال "شكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" إن موقف دول مجلس الأمن دائمة العضوية مؤثرة ولها علاقات متشعبة ولها قدرات تستطيع من خلالها تأثير على الأطراف.

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وأوضح وزير الخارجية، أن مجلس الأمن سيتحمل المسئولية في ما جاء الالتزام في ميثاق الأمم المتحدة بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والعمل على التواصل والاتفاق والبعد عن التصعيد او اي توتر، وهذا للأسف لا يتفق مع التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإثيوبي، وهذا ما يدعو إلى المسئولية وتحرك مجلس الامن بكل سريع.

وأشار إلى أن على مجلس الأمن أن يتناول ملف سد النهضة بكل جدية للحسم اللازم لأهمية هذه القضية بالنسبة للشعبين المصري والسوداني حتى لا يتم تعرضهم لضرر جسيم وإنما استعدادهم للتعاون وتحمل أضرار يستطيعون استيعابها من أجل التعاون مع إثيوبيا.
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