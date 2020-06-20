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طريقة عمل مسقعة بالجبنة

السبت 20/يونيو/2020 - 05:37 م
طريقة عمل مسقعة بالجبنة
طريقة عمل مسقعة بالجبنة
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اسماء محمد
المسقعة من اشهر الاكلات الشعبية التى تتصف بأن لها مذاق مميز لا مثيل له وفى نفس الوقت وجبة غذائية متكاملة وابتكر الطهاة فى السنوات الاخيرة عدة اصناف متنوعة من هذه الاكلة.

وتعد المسقعة بالجبنة الشيدر من ألذ الأنواع التى تم ابتكرها فى السنوات الماضية وغنية بالبروتين ، نقدم لكم طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة وبخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سي سفرة.

لحمة مفرومة
صلصة طماطم
طماطم
باذنجان -بطاطس – فلفل ألوان 
بصل – ثوم 
جبنة شيدر مطبوخة 
ملح – فلفل 
بهارات 
مرقة

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طريقة تحضير المسقعة بالجبنة
- ضعي الثوم والبصل المفروم في طاسة على النار مع مكعبين مرقة مع القليل من الزيت ثم اللحمة المفرومة ثم الزعتر وأخيرا الصلصة ثم الطماطم المفرومة .
- ضعى الملح والفلفل والبهارات والقليل من الماء واتركيها قليلا على النار.

-أثناء الغلى على النار قشري الباذنجان والبطاطس وقطعيهما  شرائح وضعي عليهما رشة ملح وفلفل ودقيق وضعيهما فى طاسة بها زيت ساخن للقلى ولكن لاتقليهما بشكل جامد.
-رصي الباذنجان في طاجن الفرن ثم اللحمة المفرومة ثم شرائح الفلفل الألوان ثم رشة الجبنة المبشورة وادخليه الفرن حتى يحمر وجهه.

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