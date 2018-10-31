طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

تعد المسقعة من أكثر المأكولات التى يعشقها الكثير، وتتعدد طريقة طهيها من شخص لأخر، لذا نقدم لكم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل، من مطبخ الشيف منال العالم..





مقادير الوصفة

2 حبة كبيرة باذنجان مقشر ومقطع شرائح

-الحشو

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

300 جرام لحم مفروم

2 حبة متوسطة بصل مفروم

3-4 فص ثوم مهروس

1 حبة كبيرة جزر، مبروش

1 حبة متوسطة فلفل أحمر حلو مفروم

1 حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم

1/2 كوب معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة بهار مشكل

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 كوب ماء

12 حبة متوسطة مشروم طازج شرائح

2-3 ملعقة كبيرة دبس الرمان

-صلصة البشاميل(الصلصة البيضاء)

1 كوب ماء

1/3 كوب دقيق

1/3 كوب نشا

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 حبة صغيرة بصل مفروم ناعم

2 1/2 كوب حليب

1 1/2 مكعب مرق

1 رشة صغيرة فلفل أبيض

1 رشة صغيرة قرفة

-الطبقة العلوية

1 1/2 كوب جبن موزاريللا مبروش

2-3 ملعقة كبيرة بقسماط





طريقة التحضير





-انثري الملح على شرائح الباذنجان، اتركيه بضع دقائق لتتكون نقاط من الماء ثم امسحي الملح بفوطة رطبة، اقلي الباذنجان وضعيه على روق نشاف ليتخلص من الزيت.





-سخني الفرن إلى درجة حرارة 180مْ، ثبتي الرف الأوسط. أحضري طبق فرن كبير الحجم.





-الحشو: في قدر ستانلس ستيل متوسط الحجم ضعي الزيت، أضيفي اللحم وقلبي على نار متوسطة ليصبح جافا، أضيفي البصل والثوم، قلبي إلى أن يذبل البصل، أضيفي الجزر، الفلفل، معجون الطماطم، البهار، القرفة، الملح والفلفل، أضيفي الماء، قلبي إلى أن تختلط المكونات مع بعضها، غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق لتتسبك. أضيفي الدبس، أتركيه جانبا.





صلصة البشامل: في طبق متوسط الحجم ضعي الماء، أضيفي الدقيق والنشا، قلبي ليذوب، اتركيه جانبا.





-في قدر ستانلس ستيل متوسط الحجم سخني الزيت والزبدة، أضيفي البصل وقلبي ليذبل ولكن لا يتغير لونه، أضيفي الحليب، مكعب المرق، الفلفل والقرفة، أضيفي خليط الدقيق والنشا، قلبي على نار متوسطة إلى أن تحصلي على صلصة سميكة القوام، دعي الصلصة تطهى لبضع ثواني مع التقليب بهدوء.





-ضعي طبقة من شرائح الباذنجان في الطبق، ضعي نصف كمية الحشو وبعض المشروم، وزعي القليل من البشاميل، ثم ضعي طبقة من الباذنجان ثم بقية الحشو والمشروم ثم بقية الباذنجان. وزعي بقية البشاميل، أنثري الجبن ثم البقسماط.



