الإمارات تسجل 392 إصابة جديدة بـ كورونا .. وحالات الشفاء تتخطى 32 ألف حالة

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن تسجيل 392 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها قامت بإجراء أكثر من 48,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 44.925 حالة.





وأوضحت الوزارة الإماراتية أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 حالة.



