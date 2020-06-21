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أخبار البلد

مستثمرى البحر الأحمر: مناقشات حول تحمل السائح أو الفندق تكلفة العلاج من كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:42 م
تطهير و تعقيم الفنادق
تطهير و تعقيم الفنادق
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محمد الاسكندرانى
قال تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر ، أن مديرى الفنادق الحاصلة على علامة السلامة الصحية ، من وزارة السياحة ، يوقعون على اقرارات الالتزام بتنفيذ ضوابط السلامة الصحية ، و من يخالف ذلك يتعرض لسحب ترخيصه و غلق الفندق .

وكشف فى تصريح لـ"صدى البلد" عن وجود مناقشات حول ، توقيع اقرار من السائحين القادمين من الخارج ، حال اصابته بكورونا أن يكون  العلاج على مسؤوليته، و هناك سيناريو أخر أن يتحمله الفندق ، و لكن لم يصدر قرار أو منشور رسمي بذلك .


أشار أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر الى أنه لا تهاون فى تطبيق اشتراطات السلامة الصحية ، لتشمل العاملين و النزلاء و المبنى الفندقى و الغرف ، و المطاعم و حمامات السباحة ، مؤكدا الحرصىعلى سلامة السائحين 
من الداخل أو من الخارج.

أضاف  أنه هناك اعتماد دولى تم من قبل ، المجلس الدولي للسياحة و السفر ، لضوابط السلامة الصحية ، الخاصة بمصر ، وهى شهادة تؤكد على ، الامان الصحى لمقاصدنا السياحية .

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