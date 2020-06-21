مستثمرى البحر الأحمر: مناقشات حول تحمل السائح أو الفندق تكلفة العلاج من كورونا

قال تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر ، أن مديرى الفنادق الحاصلة على علامة السلامة الصحية ، من وزارة السياحة ، يوقعون على اقرارات الالتزام بتنفيذ ضوابط السلامة الصحية ، و من يخالف ذلك يتعرض لسحب ترخيصه و غلق الفندق .





وكشف فى تصريح لـ"صدى البلد" عن وجود مناقشات حول ، توقيع اقرار من السائحين القادمين من الخارج ، حال اصابته بكورونا أن يكون العلاج على مسؤوليته، و هناك سيناريو أخر أن يتحمله الفندق ، و لكن لم يصدر قرار أو منشور رسمي بذلك .









أشار أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر الى أنه لا تهاون فى تطبيق اشتراطات السلامة الصحية ، لتشمل العاملين و النزلاء و المبنى الفندقى و الغرف ، و المطاعم و حمامات السباحة ، مؤكدا الحرصىعلى سلامة السائحين

من الداخل أو من الخارج.





أضاف أنه هناك اعتماد دولى تم من قبل ، المجلس الدولي للسياحة و السفر ، لضوابط السلامة الصحية ، الخاصة بمصر ، وهى شهادة تؤكد على ، الامان الصحى لمقاصدنا السياحية .



