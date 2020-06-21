في ذكرى رحيل أيقونة الموضة والجمال.. 5 أشياء تميزت بها سعاد حسني

تحل اليوم 21 يونيو ذكرى رحيل سندريلا الشاشة المصرية الفنانة سعاد حسني، والتي رحلت عن عالمنا في عام 2001.
وتميزت سعاد حسني بإطلالتها المميزة من خلال ظهورها في الأفلام الأبيض والأسود والملونة، فهناك بعض العلامات كانت تميز سعاد حسني عن أي فنانة أخرى، فهي تعد أيقونة للجمال والموضة والأزياء:
1- إطلالات سعاد حسني المبهجة حيث تميزت بارتداء الفساتين القصيرة المنفوشة بعض الشئ، بجميع الألوان وبشكل جمالي منقط، لابراز جمال أنوثتها.
2- وكانت تستكمل سعاد حسني إطلالتها بحمل الحقائب الصغيرة على صيحات الموضة في ذلك العصر.
3- كما تميزت سعاد حسني بارتداء مجموعة كبيرة من القبعات ذات الألوان الزاهية، فهي كانت تحرص على ارتداء المقتنيات التي تنسابها لتظهرها بشكل جمالي يخطف الأنظار.
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4- اعتماد سعاد حسني على وضع الآيلاينر الذي يبرز جمال عيناها، بخلاف ملامحها الرقيقة دون وضع المكياج.
5- كما تميزت سعاد حسني بستريحة الشعر القصير الأسود الذي يبرز جمالها.
وإليكم صور سعاد حسني..