مفيد فوزى: الفن سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ الزواج من سعاد حسني

كشف الإعلامي مفيد فوزي سبب عدم إعلان الفنان عبد الحليم حافظ الزواج من السندريلا سعاد حسنى.





وقال فوزى خلال حديثه ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الفن هو سبب عدم إعلان العندليب الزواج من السندريلا.





وتابع الإعلامى مفيد فوزى، أن عبد الحليم حافظ أحب في بداية حياته فتاة غنية، ولكن أهلها لم يوافقوا عليه، لافتا إلى أن حب عبد الحليم لسعاد حسنى كان قويا.





وأضاف فوزى، أن عبد الحليم حافظ كان يطلع على السيناريوهات التي تعرض على سعاد حسنى، ويبدى الرأى فيها، وكان يرفض بعضها، وأنه كان يغير غيرة جنونية.

وأكد مفيد فوزى، أن الفنانة سعاد حسنى كانت تستمع إلى عبد الحليم حافظ وكانت تغير من الفنانة ميرفت أمين.



