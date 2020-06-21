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فن

في ذكرى وفاة سعاد حسني .. تعرف على سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ زواجه منها

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى وفاة سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني التي رسمت الابتسامة على وجوه أجيال مختلفة ورحلت والحزن يسكن قلبها، في 21 يونيو 2001.


وكشف الإعلامي مفيد فوزي عن علاقتها مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والسبب وراء عدم إعلانه الزواج من السندريلا .


وقال فوزى خلال حديثه ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الفن هو سبب عدم إعلان العندليب الزواج من السندريلا.


وتابع أن عبد الحليم حافظ أحب في بداية حياته فتاة غنية، لكن أهلها لم يوافقوا عليه، لافتا إلى أن حب عبد الحليم لسعاد حسنى كان قويا.


وأضاف فوزى، أن عبد الحليم حافظ كان يطلع على السيناريوهات التي تعرض على سعاد حسنى، ويبدى الرأى فيها، وكان يرفض بعضها، وأنه كان يغير غيرة جنونية.

 

وأكد مفيد فوزى، أن الفنانة سعاد حسنى كانت تستمع إلى عبد الحليم حافظ وكانت تغير من الفنانة ميرفت أمين.

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