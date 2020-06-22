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اقتصاد

قطع المياه عن هذه المناطق بالعاصمة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع خدمات المياه عن مناطق: (شارع الشركات بالزاوية الحمراء- الأميرية البلد- مساكن الأميرية- عزبة مرسى خليل- شارع الكابلات- الخصايصة- عزبة العقاد- شارع ترعة الجبل- ميدان روكسى ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته- شارع المرغنى ومتفرعاته).

وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، لمدة 15 ساعة، وذلك لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مللي بشارع الكابلات والمطرية.

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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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