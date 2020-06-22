بأيدي الشباب.. الطائرات الورقية تزين سماء طور سيناء في زمن الكورونا

ادت قرارات الدولة بفرض حظر التجوال عقب تفشي فيروس كورونا إلى عودة الالعاب الشعبية مرة اخري بالشوارع وفوق اسطح المنازل، ففي طور سيناء اقبل الشباب علي تصنيع الطائرات الورقية وقاموا بتطيرها علي الشواطئ وفي الشوارع وفوق اسطح المنازل، والتي جذبت عدد كبير من رواد اللعبة، وخاصة مع تميز مدينة طور سيناء بالتيارات الهوائية المتوسطة والذي جعلها تشتهر برياضة المراكب الشراعية والتي تحتاج ايضا تيارات هوائية متوسطة.





ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري ، قيام الشباب بممارسة لعبة الطائرات الورق في الشوارع والشواطئ وابتكار طرق جديدة لها وتزويدها باضاءات الليزر .





يقول الشاب احمد حسني : " نقوم بتصنيع الطائرات الورق من البوص والورق والبلاستيك بالرسوم والالوان وعليها شكل علم مصر يرفرف في سماء طور سيناء ".





واضاف الشاب جلال محمد، إن تكلفة تصنيعها تتراوح ما بين ٥٠ الي ١٥٠ جنيه حسب مساحتها والخامات الموجودة بها من الوان وخيوط وليزر ، مشيرا الي ان معظم الخامات تاتي من القاهرة والمحافظات الاخري.

واكد حسام العيسوي صاحب مكتبة بطور سيناء، أن الحظر في وقت كورونا ادي لعودة الاطفال والشباب للالعاب الشعبيه القديمة ، مشيرا إلي إنه يوجد اقبال علي شراء الطائرات الورق من الاطفال والشباب .





وطالب كثير من الشباب بتنظيم مهرجان بالاجراءات الوقائية للطائرات الورق وتطويرها وهي علي شكل علم مصر لتطير وترفرف في سماء سيناء .

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