يميل الأطفال والشباب لتناول الأطعمة السريعة والجاهزة التى تباع فى المطاعم ومن بينها الكريب الذي يتميز بمذاق رائع وأصنافه المتنوعة.





وفى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا اصبح هناك قدر من الخطورة فى تناول الأطعمة الجاهزة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل الكريب فى المنزل بخطوات الشيف شربيني.

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3 بيضات

كوب لبن

ذرة ملح ذرة سكر

كوب دقيق

3ملاعق زيت

طريقة عمل الكريب

- ضعى كل المقادير سويا واخفقيها بالمضرب حتى تمتزج تماما .

-في طاسة ساخنة غير لاصقة ضعى بها قطرة زيت .

-اسكبي الكريب بالمغرفة واتركيها قليلا حتى تنضج وتوضع فيها الحشوات المختلفة.



