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فن

فرحتوني أوي أوي.. شاهد احتفال أسرة إدوارد بعيد الأب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
احتفلت أسرة الفنان إدوارد بعيد الأب، حيث وجهت زوجته وأبنائه العديد من الرسائل له.

ونشر إدوارد صورا عبر حسابه على "إنستجرام"، لعدد من الرسائل بخط يد أسرته، وجهوا له فيها كلمات الدعم والشكر والتعبير عن حبهم له، وعلق كاتبًا: "عيلتي عملتلي أحلى مفاجأة في عيد الأب بجد فرحتوني أوي أوي وبحبكم وعمري.. كله ليكم".  

يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم. 


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