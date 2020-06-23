فرحتوني أوي أوي.. شاهد احتفال أسرة إدوارد بعيد الأب

صورا عبر حسابه على "إنستجرام"، لعدد من الرسائل بخط يد أسرته، وجهوا له فيها كلمات الدعم والشكر والتعبير عن حبهم له، وعلق كاتبًا: "عيلتي عملتلي أحلى مفاجأة في عيد الأب بجد فرحتوني أوي أوي وبحبكم وعمري.. كله ليكم".





وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.