استشارية تغذية : مرضى السمنة الأكثر إصابة بـ كورونا..فيديو

قالت الدكتورة هدير زاهر ، استشارى التغذية ، إن مشكلة السمنة تؤثر على الجهاز المناعى للجسم عن طريق تقليل انتاج كرات الدم البيضاء المسؤولة عن مواجهة الفيروسات والبكتيريا فى حياتنا بشكل عام .





واضافت " زاهر " عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " صباح الورد " ، المذاع على فضائية " TEN " ، ان مرضى السمنة معرضون للأصابة بفيروس كورونا ، معلقة : " جهاز المناعة بتاعهم عطلان " ،شيرة الى ان الفيروس منتشر بشكل كبير جدا .





واشارت استشارى التغذية ، الى ان نسبة من 10 الى 15 % من مصابي فيروس كورونا يعانون من السمنة ، موضحة ان السمنة الخطرة تحسب بالوزن على مربع الطول بالمتر وفى حالة وجود كتلة الجسم مابين 25 الى 29 اذا الشخص معرض للسمنة .





استشارى التغذية ، ان الفرق ما بين الطول والوزن ان زاد عن 29 اذا هذا الشخص يعانى من السمنة ،ونوهت الى ان هناك بعض المرضى تحتاج الى علاج لـ حرق الدهون فى الجسم بالمتابعة مع دكتور متخصص . وتابعت



