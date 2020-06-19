قائمة أطعمة لزيادة حرق الدهون بالجسم

أجبرنا الوباء على البقاء في المنزل لبضعة أشهر الآن ، وبينما نعمل من المنزل ونوازن الأعمال المنزلية ، حاولنا تبني إجراءات روتينية تتجنب الإرهاق





قد يعاني الشباب من أنماط نوم غير منتظمة أثناء العمل أو الدراسة أو الانغماس في الأنشطة الترفيهية عبر الإنترنت. للمساعدة في عملية حرق الدهون أو الاستفادة من الدهون المخزنة ، يجب تضمين الأطعمة التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي في نظامك الغذائي اليومي. فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لياقتك





الخضار ذات الأوراق الخضراء - كما يدرك المرء ، فإن الخضار ذات الأوراق الخضراء هي مخزن للعناصر الغذائية. مركب آخر موجود في هذه الأوراق المعجزة هو Thylakoids. هذه هي أكياس صغيرة تقع في الأرومات الخضراء من الأوراق الخضراء التي يمكن أن تقلل من الجوع وتزيد من الشبع وتقلل الرغبة الشديدة في الطعام غير الصحي.

امنح الخضر ممزقًا جيدًا في الخلاط لتحرير ثيلاكويدس. وبالتالي ، فإن عصير الخضر مثل السبانخ وأوراق الكزبرة في الصباح الباكر قد يقلل من الرغبة الشديدة على مدار اليوم.





عصير الخضروات : تلعب الخضروات دورًا أساسيًا في فقدان الوزن. على سبيل المثال ، يحتوي قرع الزجاجة وعصير الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف والتي يمكن أن تبقيك ممتلئًا وتقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية. أضف عصير الليمون لفيتامين سي والنكهة.





الشاي الأخضر: مشروب الصباح المثالي ، فإن وجود مضادات الأكسدة مثل كاتشين يزيد من معدل التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود الكافيين ، إلى جانب الكاتيكين ، له تأثير صغير ولكنه إيجابي على برامج إنقاص الوزن. ومع ذلك ، يجب عليك التأكد من استهلاك كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم ، لأن الكثير من شيء ما ليس جيدًا أيضًا.





البقوليات : هذه هي المصادر النباتية للبروتين التي تشتد الحاجة إليها. كما أنها مصدر جيد للألياف ، ولديها مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم ، وزيادة الشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام. البقول المسلوقة والمسلوقة سهلة الهضم ويمكن دمجها مع وجبة الإفطار. المأكولات الهندية مثل Usli ، Sundal ، Matki ، Chana ، وما إلى ذلك ، هي مستحضرات شهية حيث تنبت هذه البقوليات وتغلي وتتبل. كل هذه الخيارات يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن ولكن لا يوجد طعام خارق يسبب السحر. إنه دائمًا مزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة التي توفر فقدان الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل.