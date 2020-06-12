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أخبار البلد

من داخل صالة الجيم..أحمد أبو هشيمة: حان وقت اللياقة البدنية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مجموعة من الصور له عبر حسابه على  إنستجرام .

وظهر أحمد أبو هشيمة في الصور، من داخل صالة جيم وهو يمارس الرياضة معلقا: "حان وقت اللياقة البدنية".

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وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري خلال أيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قران اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.


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