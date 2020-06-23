أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

يحتاج الذكور البالغين إلى بروتين أكثر من أي من الفئات العمرية والجنس الأخرى، ويعد الشوفان من الأكلات الهامة التى تفيد صحة الرجال، ويمكن أن توفر حصة الشوفان ما يصل إلى 14 ٪ من احتياجاتك اليومية من البروتين.





وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم اهم فوائد الشوفان على صحة الرجال...





وواحدة من الفوائد الرئيسية للشوفان هي أن لديهم القدرة على تحسين تدفق الدم عن طريق الحد من رواسب الدهون وتحسين التمثيل الغذائي للسكر، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للشوفان عند الرجال في الحصول على أنماط حياة أطول وأكثر نشاطًا عن طريق تجنب السكتة الدماغية و النوبات القلبية والسكري من النوع 2 .

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وميزة إضافية للرجال هي أن المنغنيز الموجود في الشوفان سيحسن مستويات الهرمون ووظيفته، ولهذا السبب يجب على جميع الرجال تناول المزيد من الشوفان لـ الصحة الجنسية





يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان ، والتي لها فوائد عديدة، فهو يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وسكر الدم ، ويعزز البكتيريا المعوية الصحية ويزيد من الشعور بالامتلاء.





قد يساعدك دقيق الشوفان في إنقاص الوزن، ويجعلك تشعر بالشبع، ويقوم بذلك عن طريق إبطاء إفراغ المعدة وزيادة إنتاج هرمون الشبع PYY.





تشير بعض الأبحاث إلى أن الشوفان قد يساعد في منع الربو عند الأطفال عند إطعامهم للرضع الصغار.





