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لإفطار صحي.. طريقة عمل الشوفان بالتفاح والقرفة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:35 ص
طريقة تحضير شوفان
طريقة تحضير شوفان بالتفاح والقرفة
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حياة عبد العزيز
يعتبر تناول وجبة الإفطار بطريقة صحية يوميًا، أمرا مهما للحفاظ على الوزن، ومد الجسم بالطاقة، والحصول على الفيتامينات، لذلك تعتبر وجبة الشوفان من أفضل الوجبات لمن يبحث على وجبة فطار صحية.

وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير الشوفان بالتفاح والقرفة، تعرف عليها خلال السطور التالية.

مقادير شوفان بالتفاح والقرفة
كوب شوفان.
كوب لبن.
تفاح اخضر مكعبات.
قرفة.
ربع ملعقة ملح.
ملعقة كبيرة سكر بني. 

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طريقة تحضير شوفان بالتفاح والقرفة
- تقشير التفاح وغسلة جيدا.
- تقطيع التفاح مكعبات متوسط الحجم.
- ضعى التقاح فى طاسة على النار مع القرفة و السكر البنى.
- ضيفى القليل من الماء أو عصير التفاح و رشة ملح.
- سخنى اللبن على النار ثم ضيفى الشوفان.
- تقليب الشوفان جيدا، ثم يقدم.
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